Как перевести 6 столетий в годах и месицах
Математика
Как перевести 6 столетий в годах и месицах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 столетий = 600 лет 600 лет = 7200 месяцов
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