Я был слишком самолюбив и не мог привыкнуть к своему положению,утешался, как лисица, уверяя себя, что виноград еще зелен, то есть я старался презирать все удовольствия,доставляемые приятной наружностью. Вид сложного предложения?
Русский язык
Я был слишком самолюбив и не мог привыкнуть к своему положению,утешался, как лисица, уверяя себя, что виноград еще зелен, то есть я старался презирать все удовольствия,доставляемые приятной наружностью. Вид сложного предложения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложноподчиненное предложение.
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