Как правильно написать бежит ( скорая )(быстрая )река

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Как правильно написать бежит ( скорая )(быстрая )река
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответы бежит скорая. быстрая река. Проверочное слово=бежать,бегун,скорая,скорый,быстрая,быстро,быстрота,река,реки
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