20 с удвоенной согласной которые можно проверить
Русский язык
20 с удвоенной согласной которые можно проверить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Беззаветный, рассадник, русский, предбанник Роса Момент Рассадник Комментарий тонна сумма
Гость:
Двойные согласные пишутся на стыке приставки и корня, суффикса и корня:поддержать оттащить расстроить бессрочный русский Двойные согласные пишутся в корнях русских слов: жж и сс:вожжи жужжать российский войные согласные пишутся в сложносокращенных словах, если одна часть заканчивается, а вторая начинается одной и той же согласной:главврач Моссовет Госстрой Если основа оканчивается на двойную согласную, то перед суффиксом эта двойная согласная сохраняется:галльский (галл) компромиссный (компромисс)
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