20 слов на слитное и раздельное написание "не" с причастиями

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20 слов на слитное и раздельное написание "не" с причастиями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не рад; не должен; не готов; не горазд; не властен; не волен; не обязан; не намерен; не склонен; не способен;Необдуманный ответ нерешённая задача весьма нехороший пример, не играя; не танцуя; не завидуя;
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