200. Как называется образование нового вида организмов? 1) борьба за существование 3) макроэволюция 2) микроэволюция 4) естественный отбор 201. Как называется отрасль хозяйства, которая получает различные вещества на ос...

Биология

200. Как называется образование нового вида организмов? 1) борьба за существование 3) макроэволюция 2) микроэволюция 4) естественный отбор 201. Как называется отрасль хозяйства, которая получает различные вещества на основе использования микроорганизмов, клеток и тканей других организмов? 1) бионика 3) биотехнология 2) микология 4) селекция 202. Выберите признак живого, сущность которого заключается в синтезе молекул белка 1) саморегуляция 3) половое размножение 2) обмен веществ 4) раздражимость 203. Какое вещество выполняет энергетическую функцию в клетке? 1) глюкоза 3) вода 2) инсулин 4) кислород 204. В каком клеточном процессе центриоли играют существенную роль? 1) энергетический этап 3) деление клетки 2) биосинтез белка 4) запас питательных веществ 205. Результатом какого процесса является образование зиготы? 1) оплодотворения 3) вегетативного размножения 2) кроссинговера 4) партеногенеза 206. Ионы, входящие в состав вещества костей, необходимые для осуществления мышечного сокращения, свёртывания крови 1) Са2+ 3) Mg2+ 2) К+ 4) Na+ 207. Какой способ питания свойственен животным? 1) фототрофный 3) миксотрофный 2) автотрофный 4) гетеротрофный 208. Чем характеризуются модификационные изменения, возникающие под влиянием факторов окружающей среды? 1) носят индивидуальный характер 3) изменяют генотип 2) носят групповой характер 4) передаются по наследству 209. Выберите особенность клеток, присущую простейшим животным 1) дифференцированы на ткани 3) представляют отдельные организмы 2) выполняют определённые функции 4) взаимодействуют с другими клетками 210. Какой генотип будет у потомков при скрещивании особей с генотипами Аа×АА? 1) АА и Аа 3) АА и аа 2) Аа и Аа 4) АА и АА 211. С каким явлением или процессом связана норма реакции? 1) мутационная изменчивость 3) кроссинговер 2) фенотипическая изменчивость 4) конъюгация 212. Какие организмы относятся к прокариотам? 1) вирусы и бактериофаги 3) водоросли и простейшие 2) бактерии и цианобактерии 4) грибы и лишайники 213. У каких животных впервые в ходе эволюции появился внутренний осевой скелет? 1) ланцетник 3) членистоногие 2) земноводные 4) рыбы 214. Какие клетки крови человека способны к амебоидному движению? 1) лейкоциты 3) тромбоциты 2) эритроциты 4) нейроны 215. В процессе обмена веществ в организме человека жиры расщепляются до 1) глюкозы и фруктозы 3) глицерина и жирных кислот 2) незаменимых аминокислот 4) пировиноградной кислоты и АТФ 216. К какой группе доказательств эволюции органического мира относятся аналогичные органы? 1) сравнительно-анатомические 3) палеонтологические 2) эмбриологические 4) биогеографические 217. Какие организмы являются продуцентами в биоценозе пресного водоёма? 1) бактерии гниения 3) растительноядные рыбы 2) водные насекомые 4) прибрежная растительность 218. В какой тип отношений вступают актиния и рак-отшельник? 1) конкуренция 3) мутуализм 2) хищничество 4) паразитизм 219. Согласно учению В.И. Вернадского, в результате осознанной деятельности человека на нашей планете формируется 1) биосфера 3) техносфера 2) ноосфера 4) атмосфера 220. Какая наука изучает закономерности изменчивости при выведении новых пород животных и сортов растений? 1) ботаника 3) селекция 2) зоология 4) цитология 221. На каком уровне организации живых организмов происходит передача наследственной информации? 1) молекулярном 3) органном 2) клеточном 4) организменном 222. Выберите главное отличие клеток прокариот от клеток эукариот 1) отсутствие клеточной стенки 3) наличие органоидов движения 2) отсутствие оформленного ядра 4) наличие рибосом на ЭПС 223. Какое азотистое основание НЕ содержит РНК? 1) аденин 3) урацил 2) тимин 4) гуанин 224. Источником молекулярного кислорода, образующегося в результате фотосинтеза, является 1) СО2 3) Н2О 2) глюкоза 4) АТФ 225. Выберите группу организмов, представители которой все являются паразитами эукариотических клеток 1) вирусы 3) лишайники 2) бактерии 4) бактериофаги

Автор: Гость