201, Объясни что показывает каждое выражение соус ленное по следующей таблице 65 шт 1) 70-3; 3) 5) 2) 65-3; 4) 6)
Математика
201, Объясни что показывает каждое выражение соус ленное по следующей таблице 65 шт 1) 70-3; 3) 5) 2) 65-3; 4) 6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 70*3=210 расстояние. 2) 65*3=105 - расстояние 3) 70+65=135 - общая скорость 4) (70+65)*3=405 - общее расстояние 5) не знаю :( 6) не знаю :(
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