201, Объясни что показывает каждое выражение соус ленное по следующей таблице 65 шт 1) 70-3; 3) 5) 2) 65-3; 4) 6)

Математика

201, Объясни что показывает каждое выражение соус ленное по следующей таблице 65 шт 1) 70-3; 3) 5) 2) 65-3; 4) 6)

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