Судно A снимается с мели двумя буксирами B и C натягивающие буксирные тросы с силам?? T=4 кН и T=5 кН. Угол между направлениями буксирных тросов равен 60. Определить, с какой силой стаскивается судно A с мели и направление этой...

Физика
Судно A снимается с мели двумя буксирами B и C натягивающие буксирные тросы с силам?? T=4 кН и T=5 кН. Угол между направлениями буксирных тросов равен 60. Определить, с какой силой стаскивается судно A с мели и направление этой силы.
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Если я правильно помню должно быть так
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