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Какими символами отличаются государства
История
Какими символами отличаются государства
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Государственные символы - это герб, флаг, гимн.
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