На какую высоту нужно поднять блок массой 2 тонны чтобы его потенциальная энергия возросла с нуля до 19,6 килоджоулей (кДж)

Физика

На какую высоту нужно поднять блок массой 2 тонны чтобы его потенциальная энергия возросла с нуля до 19,6 килоджоулей (кДж)

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