На какую высоту нужно поднять блок массой 2 тонны чтобы его потенциальная энергия возросла с нуля до 19,6 килоджоулей (кДж)
Физика
На какую высоту нужно поднять блок массой 2 тонны чтобы его потенциальная энергия возросла с нуля до 19,6 килоджоулей (кДж)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m=2*10^3 кг W=19.6*10^3 Дж g=9.8 м/с2 h=?W=m*g*h h=W/(m*g)=19.6*10^3/(2*10^3*9.8)=1 м===================
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