Запиши свойства папки. Папка-это информационный __________. Основные __________ такие же, как и у файла. У папки есть ещё одно свойство Содержит, в котором указано количество _______ и папок.

Информатика
Запиши свойства папки. Папка-это информационный __________. Основные __________ такие же, как и у файла. У папки есть ещё одно свойство Содержит, в котором указано количество _______ и папок.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Папка ето информационий  центр  основние функциї также  такие как и файла  указано количество документов и папок 
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