Запиши свойства папки. Папка-это информационный __________. Основные __________ такие же, как и у файла. У папки есть ещё одно свойство Содержит, в котором указано количество _______ и папок.

Информатика

Запиши свойства папки. Папка-это информационный __________. Основные __________ такие же, как и у файла. У папки есть ещё одно свойство Содержит, в котором указано количество _______ и папок.

Автор: Гость