Помогите Биологическими особенностями млекопитающих, позволившими им освоить многие среды обитания:являются

Биология
Помогите Биологическими особенностями млекопитающих, позволившими им освоить многие среды обитания:являются
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Особенности Наличие волосяного покрова (шерсти) , потовых и сальных желёз Особый тип строения головного мозга (в том числе сильное развитие конечного мозга, переход к нему функций основного зрительного центра и центра управления сложными формами поведения
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