Сила тяжести, действующая на закрытый металлический контейнер с грузом равна 10000 ??, объем контейнера 1.5м^3. Всплывет он или утонет, если его отпустить в воду

Физика

Сила тяжести, действующая на закрытый металлический контейнер с грузом равна 10000 ??, объем контейнера 1.5м^3. Всплывет он или утонет, если его отпустить в воду

Автор: Гость