Сила тяжести, действующая на закрытый металлический контейнер с грузом равна 10000 ??, объем контейнера 1.5м^3. Всплывет он или утонет, если его отпустить в воду

Физика
Сила тяжести, действующая на закрытый металлический контейнер с грузом равна 10000 ??, объем контейнера 1.5м^3. Всплывет он или утонет, если его отпустить в воду
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F-архимедова=V*pж*g=1,5*1000*10=15000 Н, что больше F-силы тяжести, т.е. тело всплывёт! F-архимедова-это сила выталкивания жидкости.
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