В двух одинаковых банках 6 литров молока сколько литров помещается в 9 таких банка??

Математика
В двух одинаковых банках 6 литров молока сколько литров помещается в 9 таких банка??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6:2=3 литра молока в 1 банке 9×3=27 литров молока в 9 банках
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