номер 4))спасибо зарание

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номер 4))спасибо зарание
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Автор: Гость
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Гость:
Режут ножницами, смотрят глазами, гребут вёслами, вяжут спицами, рисуют карандашами, ловят сетями, слушают ушами, кусают зубами, возят возами, носят сумками.
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