Образуй с помощью различных способов видовые пары глаголов.Укажи, каким способом они образовались. 1. Убирать, бегать, стучать, ловить, глотать, сидеть, цвести, сеять, дышать, держать, слышать. 2.Запеть, закончить, облить, оп...

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Образуй с помощью различных способов видовые пары глаголов.Укажи, каким способом они образовались. 1. Убирать, бегать, стучать, ловить, глотать, сидеть, цвести, сеять, дышать, держать, слышать. 2.Запеть, закончить, облить, оправдать, отпороть. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость