Образуй с помощью различных способов видовые пары глаголов.Укажи, каким способом они образовались. 1. Убирать, бегать, стучать, ловить, глотать, сидеть, цвести, сеять, дышать, держать, слышать. 2.Запеть, закончить, облить, оп...
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Образуй с помощью различных способов видовые пары глаголов.Укажи, каким способом они образовались. 1. Убирать, бегать, стучать, ловить, глотать, сидеть, цвести, сеять, дышать, держать, слышать. 2.Запеть, закончить, облить, оправдать, отпороть. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Убирать - убрать, бегать - сбегать, стучат - постучать, глотать - глотнуть, цвести - зацвести, сеять - посеять, дышать - дыхнуть, держать - подержать, слышать - услышать. Запеть - запевать, закончить - заканчивать, облить - обливать, оправдать - оправдывать, отпороть - отпарывать. Видовую пару можно образовать либо суффиксальным способом, либо приставочным...
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