(X^3+4x^2-6x)+(-6x+2) (ab-3a+6)+(5ab-2b)-(9+a-5b)
Алгебра
(X^3+4x^2-6x)+(-6x+2) (ab-3a+6)+(5ab-2b)-(9+a-5b)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(x³+4x²-6x)+(-6x+2)=x³+4x²-6x-6x+2=x³+4x²-12x+2=(3-x)³. 2)(ab-3a+6)+(5ab-2b)-(9+a-5b)=ab-3a+6+5ab-2b-9-a+5b=6ab-4a-3+3b=(2-3b)³.
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