(2 3/25+9,6-5,75):0,15 -------------------------------=? 10,92:(2,6*0,5)-0,4
Математика
(2 3/25+9,6-5,75):0,15 -------------------------------=? 10,92:(2,6*0,5)-0,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1 (2 3/25+9,6-5,75):0,15 =(0,92+9,6-5,75):0,15 =4,77:0,15=31,8 №2 10,92:(2,6*0,5)-0,4=10,92:1,3-0,4=8,4-0,4=8
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