Помогите придумать концовку сочинению "Весенний сад". 2-3 предложения :)

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Помогите придумать концовку сочинению "Весенний сад". 2-3 предложения :)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень сложно придумать,когда не видишь всего текста С приходом весны,все оживает.С появлением весны зарождается новая жизнь,распускаются цветы ,деревья становятся зелеными. И начинается настоящая красота,при виде которой у всех поднимается настроение. Как то так
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