Помогите придумать концовку сочинению "Весенний сад". 2-3 предложения :)

Гость: Гость:

Очень сложно придумать,когда не видишь всего текста С приходом весны,все оживает.С появлением весны зарождается новая жизнь,распускаются цветы ,деревья становятся зелеными. И начинается настоящая красота,при виде которой у всех поднимается настроение. Как то так