Шестеугольник ,изображённый слева,можно было двигать по листу,поворачивать,но не??ьзя было переворачивать обратной стороной.В результате он изменил свое полодение на плоскости.Точкой какого цвета обозначена вершина А на каждом ...

Математика

Шестеугольник ,изображённый слева,можно было двигать по листу,поворачивать,но не??ьзя было переворачивать обратной стороной.В результате он изменил свое полодение на плоскости.Точкой какого цвета обозначена вершина А на каждом рисунке?

Автор: Гость