Шестеугольник ,изображённый слева,можно было двигать по листу,поворачивать,но не??ьзя было переворачивать обратной стороной.В результате он изменил свое полодение на плоскости.Точкой какого цвета обозначена вершина А на каждом ...
Математика
Шестеугольник ,изображённый слева,можно было двигать по листу,поворачивать,но не??ьзя было переворачивать обратной стороной.В результате он изменил свое полодение на плоскости.Точкой какого цвета обозначена вершина А на каждом рисунке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А у тебя какая программа школы
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