Қазак тілі Сделать в ортақ етіс әкел,сөйле,жу,там,ұмтыл,айт,көр ,жина ,ойна

Қазақ тiлi
Қазак тілі Сделать в ортақ етіс әкел,сөйле,жу,там,ұмтыл,айт,көр ,жина ,ойна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ортақ етіс: -ыс,-іс,-с. Əкеліс.сөйлес.жуыс.ұмтылыс.айтыс.көріс.жинас.ойнас
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