Қазак тілі Сделать в ортақ етіс әкел,сөйле,жу,там,ұмтыл,айт,көр ,жина ,ойна
Қазақ тiлi
Қазак тілі Сделать в ортақ етіс әкел,сөйле,жу,там,ұмтыл,айт,көр ,жина ,ойна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ортақ етіс: -ыс,-іс,-с. Əкеліс.сөйлес.жуыс.ұмтылыс.айтыс.көріс.жинас.ойнас
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Шестеугольник ,изображённый слева,можно было двигать по листу,поворачивать,но не??ьзя было переворачивать обратной стороной.В результате он изменил...
Физика
На какую высоту нужно поднять блок массой 2 тонны чтобы его потенциальная энергия возросла с нуля до 19,6 килоджоулей (кДж)
Русский язык
Образуй с помощью различных способов видовые пары глаголов.Укажи, каким способом они образовались. 1. Убирать, бегать, стучать, ловить, глотать, ...