Нужно купить карандаши по 5 р за штуку. всего имеется 50 рублей. После покупки n кара??дашей остается c р. Задайте формулой зависимость c от n.Сколько точек получится? Какова область пределения функций?

Математика
Нужно купить карандаши по 5 р за штуку. всего имеется 50 рублей. После покупки n кара??дашей остается c р. Задайте формулой зависимость c от n.Сколько точек получится? Какова область пределения функций?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5n+c=50 50-5n=c 50-c=5n
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Какими символами отличаются государства
Ответить
Математика
(2 3/25+9,6-5,75):0,15 -------------------------------=? 10,92:(2,6*0,5)-0,4
Ответить
Обществознание
Какое значение имел детский труд в Египте, Междуречье, Спарте?
Ответить
Қазақ тiлi
Қазак тілі Сделать в ортақ етіс әкел,сөйле,жу,там,ұмтыл,айт,көр ,жина ,ойна
Ответить
Русский язык
Помогите придумать концовку сочинению "Весенний сад". 2-3 предложения :)
Ответить