Нужно купить карандаши по 5 р за штуку. всего имеется 50 рублей. После покупки n кара??дашей остается c р. Задайте формулой зависимость c от n.Сколько точек получится? Какова область пределения функций?

Математика

Нужно купить карандаши по 5 р за штуку. всего имеется 50 рублей. После покупки n кара??дашей остается c р. Задайте формулой зависимость c от n.Сколько точек получится? Какова область пределения функций?

Автор: Гость