Нужно купить карандаши по 5 р за штуку. всего имеется 50 рублей. После покупки n кара??дашей остается c р. Задайте формулой зависимость c от n.Сколько точек получится? Какова область пределения функций?
Математика
Нужно купить карандаши по 5 р за штуку. всего имеется 50 рублей. После покупки n кара??дашей остается c р. Задайте формулой зависимость c от n.Сколько точек получится? Какова область пределения функций?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5n+c=50 50-5n=c 50-c=5n
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