Сколько должно быть палочек,чтобы можно было разложить из поровну на 4 кучки?постарайся найти несколько решений

Математика

Сколько должно быть палочек,чтобы можно было разложить из поровну на 4 кучки?постарайся найти несколько решений

Автор: Гость