Сколько должно быть палочек,чтобы можно было разложить из поровну на 4 кучки?постарайся найти несколько решений
Математика
Сколько должно быть палочек,чтобы можно было разложить из поровну на 4 кучки?постарайся найти несколько решений
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4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80
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