20*9-6:3=140 поставь скобки получилось 140
Математика
20*9-6:3=140 поставь скобки получилось 140
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*(9-6:3)=140 20*(9-2)=140 20*7=140
Гость:
20*(9-6:3)=140 20*(9-2)=140 20*9-20*2=140 180-40=140 140=40
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