216 умножить на 62 +216 умножить на 17-79 умножить на 116
Математика
216 умножить на 62 +216 умножить на 17-79 умножить на 116
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
216*62+216*17-79*116=7900 1)216*62=13392 2)216*17=3672 3)79*116=9164 4)13392+3672=17064 5)17064-9164=7900.
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