Write these in english. 1) клавиатура компьютера. 2) без остановки. 3) портативный компьютер. 4) ??евозможное решение. 5) средства массовой информации. 6) унижение и стыд. 7) Шпионить за кем-то в интересах какой-то страны. 8) г...
Английский язык
Write these in english. 1) клавиатура компьютера. 2) без остановки. 3) портативный компьютер. 4) ??евозможное решение. 5) средства массовой информации. 6) унижение и стыд. 7) Шпионить за кем-то в интересах какой-то страны. 8) грубый ответ. 9) угрожать моей жизни. 10) текущие новости. Помогите пожалуйста кр. по английскому
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) computer keyboard 2) endless, without stopping 3) laptop 4) Impossible Solution 5) mass media 6) humiliation and shame 7) Spy on someone in the interests of any country 8) put-down 9) threaten my life 10) current news
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