Write these in english. 1) клавиатура компьютера. 2) без остановки. 3) портативный компьютер. 4) ??евозможное решение. 5) средства массовой информации. 6) унижение и стыд. 7) Шпионить за кем-то в интересах какой-то страны. 8) г...

Английский язык

Write these in english. 1) клавиатура компьютера. 2) без остановки. 3) портативный компьютер. 4) ??евозможное решение. 5) средства массовой информации. 6) унижение и стыд. 7) Шпионить за кем-то в интересах какой-то страны. 8) грубый ответ. 9) угрожать моей жизни. 10) текущие новости. Помогите пожалуйста кр. по английскому

Автор: Гость