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4*(х-0,2)-3*(0,3-х) помогите упростить выражение
Алгебра
4*(х-0,2)-3*(0,3-х) помогите упростить выражение
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Гость:
4х - 0,8 - 0,9 + 3х = х - 0,1
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