Установите соответствие между правами и обязанностями российских гражданин А)пр??ва Б) обязоности

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Установите соответствие между правами и обязанностями российских гражданин А)пр??ва Б) обязоности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)Права на совместную жизнь с родителями,право на заботу,право на совершение сделок б)Обязанность посещать школу,обязанность на образование,помощь близким 
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