Установите соответствие между правами и обязанностями российских гражданин А)пр??ва Б) обязоности
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Установите соответствие между правами и обязанностями российских гражданин А)пр??ва Б) обязоности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)Права на совместную жизнь с родителями,право на заботу,право на совершение сделок б)Обязанность посещать школу,обязанность на образование,помощь близким
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