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Решите уравнение 0,4x-12,03=0,13
Математика
Решите уравнение 0,4x-12,03=0,13
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,4x=0,13+12,03 0,4x=12,16 x=12,16:0,4 x= 30,4 ОТВЕТ:30,4
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