# 24 просклоните пожалуйста

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# 24 просклоните пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
И.п какой?голубой воздушный (шар) р.п  какого?голубого воздушного  (шара) д.п какому? голубому воздушному (шару) в.п какой?  голубой воздушный (шар) т.п каким? голубым воздушным (шаром) п.п  о каком? о голубом воздушном (шаре) и.п какой? теплый летний (дождь) р.п какого? теплого летнего (дождя) д.п  какому? теплому летнему (дождю) в.п  какой? теплый летний (дождь) т.п каким? теплым  летним (дождем) п.п о каком? о теплом летнем (дожде)
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