60-124,2:9+8:100 Прошу вас решите примеры, пожалуйста)

Математика
60-124,2:9+8:100 Прошу вас решите примеры, пожалуйста)
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