Что такое Сенкан?? плз срочно

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Скорей всего вы имеете в виду синквейн . Если да то вот ответ : Синквейн разбор слова 1название ( обычно существительное ) 2 описание (два прилагательных) 3действия ( описание тремя словами) 4чувство (фраза) 5 повторение сути (синоним названия ) к примеру разберём слово школа 1 Большая , интересная 2 учит ,подсказывает,удивляет 3Школа мой второй родной дом . 4 Знание