Что такое Сенкан?? плз срочно
Литература
Что такое Сенкан?? плз срочно
Ответ(ы):
Гость:
Скорей всего вы имеете в виду синквейн . Если да то вот ответ : Синквейн разбор слова 1название ( обычно существительное ) 2 описание (два прилагательных) 3действия ( описание тремя словами) 4чувство (фраза) 5 повторение сути (синоним названия ) к примеру разберём слово школа 1 Большая , интересная 2 учит ,подсказывает,удивляет 3Школа мой второй родной дом . 4 Знание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Помогите подчеркнуть непроверяемые орфограммы в словах сирень, картофель, тополь, карамель, шоссе, помидор, повидло, метро, пальто, фамилия