Что такое Сенкан?? плз срочно

Литература
Что такое Сенкан?? плз срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Скорей всего вы имеете в виду синквейн . Если да то вот ответ :  Синквейн разбор слова  1название ( обычно существительное ) 2 описание (два прилагательных) 3действия ( описание тремя словами) 4чувство (фраза) 5 повторение сути (синоним названия )  к примеру разберём слово школа  1 Большая , интересная  2 учит ,подсказывает,удивляет 3Школа мой второй родной дом . 4 Знание
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