25 баллов за подробное объяснение!Из Москвы в Серпухов отправился велосипедист со скоростью 20 км/ч. Через 3 часа в том же направлении выехал автомобиль со скоростью 80 км/ч .Через какое время после выезда велосипедиста его дог...

Физика
25 баллов за подробное объяснение!Из Москвы в Серпухов отправился велосипедист со скоростью 20 км/ч. Через 3 часа в том же направлении выехал автомобиль со скоростью 80 км/ч .Через какое время после выезда велосипедиста его догонит автомобиль?
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