25 баллов за подробное объяснение!Из Москвы в Серпухов отправился велосипедист со скоростью 20 км/ч. Через 3 часа в том же направлении выехал автомобиль со скоростью 80 км/ч .Через какое время после выезда велосипедиста его дог...
Физика
25 баллов за подробное объяснение!Из Москвы в Серпухов отправился велосипедист со скоростью 20 км/ч. Через 3 часа в том же направлении выехал автомобиль со скоростью 80 км/ч .Через какое время после выезда велосипедиста его догонит автомобиль?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
. . . . . . . . . . . . .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько было,если: а)После увелечения на 30% стало 520р б) После Уменьшения на 10% стало 450р в) после увелечения на 60% стало8а.г) После уменьшени...
Физика
Какая из перечисленных единиц является основной единицей массы? а) линейка б)объе?? в) килограмм г) испарение д) секудномер
Математика
Длина водоема прямоугольной формы равна 45 метров а ширина 38 метров на расстоянии 2 метров от водоема поставили изгородь Найдите длину изгороди