25 баллов за подробное объяснение!Из Москвы в Серпухов отправился велосипедист со скоростью 20 км/ч. Через 3 часа в том же направлении выехал автомобиль со скоростью 80 км/ч .Через какое время после выезда велосипедиста его дог...

Физика

25 баллов за подробное объяснение!Из Москвы в Серпухов отправился велосипедист со скоростью 20 км/ч. Через 3 часа в том же направлении выехал автомобиль со скоростью 80 км/ч .Через какое время после выезда велосипедиста его догонит автомобиль?

Автор: Гость