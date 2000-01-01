Закончите уравнения химических реакций и определите их тип Al + S----gt; ? +? 2 3 N + O-----gt;?+? 2 2 NH -----gt;?+? 3 P+Cl?+? 3 CuCO-----gt;?+? 3
Химия
Закончите уравнения химических реакций и определите их тип Al + S----gt; ? +? 2 3 N + O-----gt;?+? 2 2 NH -----gt;?+? 3 P+Cl?+? 3 CuCO-----gt;?+? 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.2Al+3S=Al2S3 2.N2+O2=(2000°C)=2NO 3.N2+3H2=(кат.)=2NH3 4.2P+3Cl2=2PCl3 5.CuCO3=CuO+CO2
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