Важнейшая социально-экономическая функция рынка – это
Обществознание
Важнейшая социально-экономическая функция рынка – это
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Социально-экономическая функция это продуктивная
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