Какая из перечисленных единиц является основной единицей массы? а) линейка б)объе?? в) килограмм г) испарение д) секудномер

Физика

Какая из перечисленных единиц является основной единицей массы? а) линейка б)объе?? в) килограмм г) испарение д) секудномер

Автор: Гость