Какая из перечисленных единиц является основной единицей массы? а) линейка б)объе?? в) килограмм г) испарение д) секудномер

Физика
Какая из перечисленных единиц является основной единицей массы? а) линейка б)объе?? в) килограмм г) испарение д) секудномер
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) килограмм.........
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина водоема прямоугольной формы равна 45 метров а ширина 38 метров на расстоянии 2 метров от водоема поставили изгородь Найдите длину изгороди
Ответить
Химия
Закончите уравнения химических реакций и определите их тип Al + S----> ? +? 2 3 N + O----->?+? 2 2 NH ----->?+? 3 P+Cl?+? ...
Ответить
Алгебра
3-5m/2m-5<3 помогите пожалуйста ребят, срочно надо
Ответить
Обществознание
Важнейшая социально-экономическая функция рынка – это
Ответить
Алгебра
Cрочно!!!! Дан треугольник АBC периметр КОТОРОГО 42см.на стороне АС взята точка М так что периметр треугольника АBМ и треугольника BCM РАВНЫ 32 И...
Ответить