Сравни 1 сантиметров квадратики и 101 ммилиметр квадратики

Математика
Сравни 1 сантиметров квадратики и 101 ммилиметр квадратики
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1см.<101мм.............
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