:25 м провода разрезали на куски по 3 м.Сколько вышло таких кусков?Сколько метров пр??вода осталось?

Математика
:25 м провода разрезали на куски по 3 м.Сколько вышло таких кусков?Сколько метров пр??вода осталось?
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Ответ(ы):
Гость:
25:3=8 (остаток 1) Ответ: 8 кусков, остался 1 метр.
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