:25 м провода разрезали на куски по 3 м.Сколько вышло таких кусков?Сколько метров пр??вода осталось?

Математика

:25 м провода разрезали на куски по 3 м.Сколько вышло таких кусков?Сколько метров пр??вода осталось?

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