Как отличить 2-ое склонение мужской род, от 3 склонения женского рода?
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Как отличить 2-ое склонение мужской род, от 3 склонения женского рода?
Ответ(ы):
Гость:
2-ое склонение мужской род - слова помощники ОН МОЙ, в 3-ем склонении женском роде - ОНА МОЯ
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