Для кого характерно внутреннее оплодотворения
Другие предметы
Для кого характерно внутреннее оплодотворения
Ответ(ы):
Гость:
Наружное характерно для рыб и амфибий, а внутреннеедля пресмыкающихся, птиц, млекопитающих.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача Толя выше Андрея на 5см,Петя такого же роста,что и Толя,но он на 3 см ниже Саш??.На сколько см Саша выше,чем Андрей?Сделать схематический че...
Физика
Мальчик ныряет с берега в море. Определите, какое давление производит вода на мальчика,на глубине 2.5 м.
Литература
Русский язык
Другие предметы