Для кого характерно внутреннее оплодотворения

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Для кого характерно внутреннее оплодотворения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наружное характерно для рыб и амфибий, а внутреннеедля пресмыкающихся, птиц, млекопитающих.
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