Письмо ветерану 5 класс помогите))) плис

Литература
Письмо ветерану 5 класс помогите))) плис
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Автор: Гость
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Гость:
Письмо ветерануЗдравствуйте, дорогие наши ветераны! Огромное спасибо за то, что вы доблестно сражались, бесстрашно бросались под пули, шли в последний бой за свою Родину, за близких, за будущую жизнь своих потомков. Вы отстаивали каждый метр своей земли, обагряя его кровью. Вы были совсем дети, юные мальчишки, только что оставившие школьные парты, и зрелые, убеленные сединой старики. Любовь и страх за любимую отчизну сплотили всех вас, заставили взять вэти руки, привыкшие только к мирному труду, оружие. Вы были разных сословий, религий и национальностей, но в ваших сердцах стучало только одно: - защитить и спасти великую, единую, дорогую Родину.
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