Как разобрать по составу предложение: Охотно соболя едят кедровые орехи, ягоды бр??сники и черники.
Русский язык
Как разобрать по составу предложение: Охотно соболя едят кедровые орехи, ягоды бр??сники и черники.
Ответ(ы):
Гость:
СОБОЛЯ - подлежащее, выражено существительным. ЕДЯТ - сказуемое, выражено глаголом. ОХОТНО - обстоятельство, выражено наречием. КЕДРОВЫЕ - определение, выражено прилагательным. ЯГОДЫ БРУСНИКИ, ЧЕРНИКИ - дополнения, выражены существительными. И - союз
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