Треугольник ABC : угол А=80градусов, угол С= 40градусов, BD - бисектриса B. Найти угол кут?? ADB

Геометрия
Треугольник ABC : угол А=80градусов, угол С= 40градусов, BD - бисектриса B. Найти угол кут?? ADB
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