Треугольник ABC : угол А=80градусов, угол С= 40градусов, BD - бисектриса B. Найти угол кут?? ADB
Геометрия
Треугольник ABC : угол А=80градусов, угол С= 40градусов, BD - бисектриса B. Найти угол кут?? ADB
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Другие предметы
Геометрия
Диагонали ромба равны 30 см и 40 см и пересекаются в точке Oю Длина перпендикуляра OM ?? плоскости ромба рана 5 см. Найдите расстояние от точки M д...
Русский язык
СРОЧНО!!! Напишите сочинение на тему: "семья" очень важное слово. 10-15 предложений. Используя СПП. Пожалуйста.
Физика