СРОЧНО!!! Напишите сочинение на тему: "семья" очень важное слово. 10-15 предложений. Используя СПП. Пожалуйста.

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СРОЧНО!!! Напишите сочинение на тему: "семья" очень важное слово. 10-15 предложений. Используя СПП. Пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зимняя прогулка. Однажды в воскресный день мы всей семьей решили прокаться на лыжах. Погода стояла чудесная, и снег сверкал от лучей яркого солнца. Мы неспеша шли по лыжне, и каждый думал о своем. Вчера прошел снег, и лес казался сказочным. Каждая веточка была припорошена снегом, а ели стояли в сежных шапках, словно важные бояре. Воздух был свеж и прозрачен, и мы с наслаждением наполняли легкие этим свежим морозным воздухом. Березы-русские красавицы были величественны и неподвижны. Прогулка по зимнему лесу дала нам заряд бодрости и здоровья на предстоящую неделю, и мы с удовольствием делились впечатлениями друг с другом, сидя вечером за чашечкой ароматного чая.
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