Где мужской где женский род Керчь Галич Китеж Птичь (река) Сураж Дорогобуж Себеж(река) Случь ( река ) Россошь.

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Где мужской где женский род Керчь Галич Китеж Птичь (река) Сураж Дорогобуж Себеж(река) Случь ( река ) Россошь.
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Гость:
Керчь, Галич, Китеж, Сураж, Дорогобуж, Россошь - мужской род Птичь, Себеж, Случь - женский род
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