19. Расположите вещества в порядке уменьшения их массы в г 0,5 моль вещества: 1) дихл??р (Cl2) 2) сероводород (H2S) 3) диазот (N2) 4) диоксид углерода (CO2) 5) аммиак (NH3)
Химия
19. Расположите вещества в порядке уменьшения их массы в г 0,5 моль вещества: 1) дихл??р (Cl2) 2) сероводород (H2S) 3) диазот (N2) 4) диоксид углерода (CO2) 5) аммиак (NH3)
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