Помогите приклеить в правильном порядке
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Помогите приклеить в правильном порядке
Ответ(ы):
Гость:
1.то, что по середине 2. лампочка 3. часы
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