Подчеркните главные члены предложения.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!) Ясный месяц освети?? густой лес.
Русский язык
Подчеркните главные члены предложения.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!) Ясный месяц освети?? густой лес.
Ответ(ы):
Гость:
Месяц осветил ...................
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