Решите пожалуйста уравнения, кто добрый, это за 6 класс. Я буду сильно благодарна. Заранее очень огромное спасибо. 1) 2(х+3)+4=х-1 2) (4х+3)-(18-х)=0 3) 2х-1=5(х+4) 4) х=-х 5) 3(2,5-2х)=5-6х 6) 8х=6+2(4х-3) 7) 3х-(10+5х)...

Математика

Решите пожалуйста уравнения, кто добрый, это за 6 класс. Я буду сильно благодарна. Заранее очень огромное спасибо. 1) 2(х+3)+4=х-1 2) (4х+3)-(18-х)=0 3) 2х-1=5(х+4) 4) х=-х 5) 3(2,5-2х)=5-6х 6) 8х=6+2(4х-3) 7) 3х-(10+5х)=54 8) 6х-(х-1)=4+5х Люди помогите, решите хоть как, если даже не правильно все равно дайте ответ. Я тут решить не могу. Даже родители не могут. Я тут слежу вы то пишите ответ, то передумываете, а я тут уже ответ жду, ну пожалуйста напишите ответ, любой пример.(((

Автор: Гость