Решите пожалуйста уравнения, кто добрый, это за 6 класс. Я буду сильно благодарна. Заранее очень огромное спасибо. 1) 2(х+3)+4=х-1 2) (4х+3)-(18-х)=0 3) 2х-1=5(х+4) 4) х=-х 5) 3(2,5-2х)=5-6х 6) 8х=6+2(4х-3) 7) 3х-(10+5х)...
Математика
Решите пожалуйста уравнения, кто добрый, это за 6 класс. Я буду сильно благодарна. Заранее очень огромное спасибо. 1) 2(х+3)+4=х-1 2) (4х+3)-(18-х)=0 3) 2х-1=5(х+4) 4) х=-х 5) 3(2,5-2х)=5-6х 6) 8х=6+2(4х-3) 7) 3х-(10+5х)=54 8) 6х-(х-1)=4+5х Люди помогите, решите хоть как, если даже не правильно все равно дайте ответ. Я тут решить не могу. Даже родители не могут. Я тут слежу вы то пишите ответ, то передумываете, а я тут уже ответ жду, ну пожалуйста напишите ответ, любой пример.(((
Ответ(ы):
Гость:
2х+6+4=х-1 2х-х=-1-6-4 х=-11 4х+3-18+х=0 5х=15 х=3 2х-1=5х+20 2х-5х=20+1 -3х=21 х=-7
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