Какие результаты внешней политики Екатерины II вы считаете главными и почему?
История
Какие результаты внешней политики Екатерины II вы считаете главными и почему?
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